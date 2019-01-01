تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون بسبب مباراة العهد اللبناني

لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت موعدين جديدين

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أنه تم تأكيد تأجيل مباراة نادي الاتحاد أمام التعاون في الجولة الثانية من جولات الدوري السعودي للمحترفين بسبب التزامن مع مباراة العهد اللبناني.

الاتحاد يواجه العهد اللبناني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم الثلاثاء المُقبل.

وقالت التقارير أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين وضعت موعدين جديدين لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من الدوري.

المقترح الأول أن تُقام المباراة في الـ 24 من سبتمبر المقبل، والثاني في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بدلًا من موعدها السابق في الـ 31 من أغسطس الجاري.

الاتحاد يُعلن عن طرح تذاكر مباراة العهد اللبناني

ويأتي قرار تأجيل المباراة بسبب تزامنها مع مباراة الاتحاد والعهد اللبناني في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن يتضمن التعديل تأجيل مباراتي التعاون أمام الهلال وأبها.