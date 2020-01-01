المستشار الطبي للبطولة: تأثير كورونا على البريميرليج قد يمتد لعام مقبل

متى يتوقف تأثير فيروس كورونا على كرة القدم؟

قال المستشار الطبي للدوري الإنجليزي الممتاز دكتور مارك جيليت إن القيود في الملاعب التدريبية والملاعب ستبقى كما هي لبعض الوقت.

ويبحث القائمون على كرة القدم الإنجليزية في الوقت الحالي عن سبل آمنة من أجل استئناف النشاط من جديد واستكمال الموسم الذي توقف منذ منتصف مارس.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الطبي للبطولة أن تأثير فيروس كورونا على المسابقة وكرة القدم بشكل عام سيمتد لفترة قد تصل إلى عام مقبل.

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وصرح للصحفيين قائلًا: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي للجلوس في القسم الرقمي للثقافة والإعلام والرياضة، هناك مستوى عالٍ جدًا من المداخلات الطبية من قبل كبار المتخصصين.

وأضاف: "من خلال التواصل معهم، أوضحوا أن الوضع الاجتماعي وكذلك وضع الصحة العامة لن يتغير خلال الستة إلى الاثني عشر شهرًا القادمة"

وتابع: "بغض النظر عن توقيت هذا النوع من المحادثات، فإننا نتطلع إلى إجراء نفس النوع من التغييرات الثقافية في الملاعب التدريبية وسلوكيات لاعبي كرة القدم سواء أجرينا هذه المحادثة الآن أو في أي وقت من هذا العام. من المهم أن يفهم الناس ذلك"

وأردف: "الثلاثاء المقبل ستظهر نتائج فحوصات اللاعبين حول فيروس كورونا، وعندما تظهر هذه النتائج ستمنحنا الثقة لإعطاء إشارة البدء للأندية لاستئناف التدريبات على الفور"

وأكمل: "لقد أجرينا مناقشة مناسبة مع الأندية حول المطلوب لاستعادة مستويات اللياقة البدنية للاعبين قبل أن يتمكنوا من بدء ممارسة التدريبات والمباريات من جديد"

وأوضح: "لا يمكننا التخلص من المخاطر برمتها. لكن أعتقد أن ما قمنا بإنشائه هو بيئة آمنة للغاية. نأمل أن نطمئن جميع اللاعبين والأطقم التدريبية بعد كل هذه الجهود"

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يذكر أنه من المتوقع أن يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منتصف يونيو المقبل في حال كانت نتائج الفحوصات الطبية تسمح بذلك.