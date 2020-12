ما هي تفاصيل واقعة العنصرية في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير؟

توقفت مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بعد دقائق من بدايتها بسبب واقعة عنصرية، فما هي تفاصيل الأزمة؟ وما هو الموعد الجديد للمباراة؟

استضاف ملعب حديقة الأمراء مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، وبعد دقائق فقط من بدايتها توقفت المباراة.

تعرض أحد أعضاء الجهاز الفني للنادي التركي لعنصرية من الحكم الرابع، وهو المهاجم الكاميروني السابق بيير ويبو، وهو ما أشعل الأجواء في الملعب وتسبب في توقف المباراة ثم تأجيلها.

لكن، ما هي القصة الكملة لواقعة العنصرية؟ وما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير الجديد؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر...

ما هو سبب توقف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير؟

كانت الأمور تسير على ما يرام في المباراة، وفي الدقيقة 13، اعترض بيير ويبو على أحد قرارات حكم الساحة، فأبلغ الحكم الرابع الحكم الأول الذي انطلق لمقاعد بدلاء باشاك شهير ورفع البطاقة الحمراء في وجه النجم الكاميروني السابق.

وجه الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو كلمة عنصرية لويبو في هذه الواقعة، وهو ما دفع لاعبو الفريق التركي إلى مغادرة الملعب، ولحقهم بعدها بدقائق لاعبو باريس سان جيرمان.

PSG and was suspended after a match official was accused of racism. It will now be played on Wednesday.



(⚠ WARNING: This video contains offensive language)

ما هي كلمات عنصرية الحكم الرابع في مباراة باريس وباشاك شهير؟

بعد أن اعترض بيير ويبو على أحد قرارات الحكم، أبلغ الحكم الرابع الأمر، فانطلق حكم الساحة لمقاعد البدلاء وهو لا يعرف من المخطئ، وبسؤاله لمساعده الرابع عنه قال له "jucatorul negru"، وهي كلمة تعني بالرومانية اللاعب الأسود.

انفجر ويبو غضبًا في وجه الحكم الرابع، ولم يأبه بتلقيه بطاقة حمراء، وأخذ يصرخ في وجهه معترضًا على الكلمة التي قالها، وهو ما أدى إلى خروج لاعبي الفريقين تباعًا وتفاقم الأزمة.

تدخل ديمبا با في مهاجم باشاك شهير الحالي ولاعب تشيلسي ونيوكاسل السابق، وقال: "أنت لا تقول هذا الرجل الأبيض، بل تقول هذا الرجل، فلماذا تقول هذا الرجل الأسود عند الإشارة لأحد أصحاب البشرة السمراء؟"

ما هي قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن مباراة باريس وباشاك شهير؟

بعد هدوء الأوضاع بعض الشيء، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف المباراة بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير الساعة 9 مساءً بتوقيت جرينتش، 11 بتوقيت القاهرة، 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

كان القرار الأول يتضمن بأن تستأنف المباراة مع استبدال الحكم الرابع بحكم الفيديو، للتأكد من عدم وجود سيباستيان كولتيسكو على أرضية الميدان، لكن النادي التركي رفض أن يتولى أي مسؤولية داخل المباراة.

UEFA is aware of an incident during tonight's match between and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

استجاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتخوفات باشاك شهير، وقرر استئناف المباراة في اليوم التالي بطاقم تحكيم مختلف تمامًا، وأصدر بيان عبر فيه عن استيائه، وأشار إلى أنه سيفتح تحقيق شامل عن الواقعة.

ما هو موعد مبارة باريس سان جيرمان وباشاك شهير؟

الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير هو يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، الموافق 24 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

UEFA has - after discussion with both clubs – decided on an exceptional basis to have the remaining minutes of the match played tomorrow with a new team of match officials. The kick-off has been set at 18:55 CET.

ستستأنف المباراة من الدقيقة 14 الذي توقفت عندها يوم الثلاثاء، وصافرة البداية ستكون الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من هو طاقم التحكيم الجديد لمباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير طاقم التحكيم كليًا لمباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال، وأسند المهمة لطاقم يمكن أن نطلق عليه متعدد الجنسيات.