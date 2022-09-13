بييلسا وأشياء أخرى .. أسباب تفضيل برشلونة لرافينيا على نجم مانشستر يونايتد!

يبدو أن برشلونة اختار اللاعب المناسب

دخل نادي برشلونة الإسباني أمام مقارنة بين رافينيا ولاعب آخر، قبل التعاقد مع الجناح البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ليدز يونايتد.

رافينيا كان من أهم مطالب المدرب تشافي هيرنانديز في الصيف، ونجح النادي في ضمه مقابل 58 مليون يورو بعد منافسة شرسة مع آرسنال وتشيلسي على ضمه.

ولكن قبل ضم صاحب الـ25 سنة، كان برشلونة مهتمًا بالتعاقد مع أنتوني المنضم حديثًا لمانشستر يونايتد قادمًا من أياكس أمستردام، في صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو.

لماذا وقع اختيار برشلونة على رافينيا؟

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن برشلونة أجرى تحليلًا مكثفًا للثنائي قبل الاختيار بينهما، بتعاون مشترك بين تشافي وجوردي كرويف المدير الرياضي للنادي.

وكانت من أهم العوامل التي جعلت برشلونة يتجه نحو رافينيا، هي فهم اللاعب بالفعل للنظام الذي أراد تشافي أن يلعب به، بعد تألقه في نظام لعب مناسب مع مارسيلو بييلسا مدربه السابق في ليدز.

وأما بالنسبة لأنتوني جاءت الملاحظة الأهم بإجادة اللاعب في مواقف واحد ضد واحد، ولكن النواحي الفردية تغلب عليه بشكل أكبر، بينما يتمتع رافينيا بالمزيد من الوعي التكتيكي في العمل الدفاعي ويفيد المجموعة أكثر منه.

عامل آخر حسم قرار برشلونة وهو سعر رافينيا الذي يعتبر أرخص بشكل ملحوظ من أنتوني الذي كلف يونايتد 95 مليونًا.

كيف جاءت بداية الثنائي مع مانشستر يونايتد وبرشلونة؟

ربما يتمتع رافينيا بأفضلية الانتقال للنادي الكتالوني بشكل مبكر بالميركاتو، مما ساعده على التأقلم والتواجد بالفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ولذلك تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة للبرازيلي، حيث سجل هدفًا وصنع مثله في 5 مباريات بالدوري الإسباني حتى الآن.

وأما أنتوني فقد نجح في التسجيل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ولكنه لعب مباراتين فقط ولم يظهر بنفس مستوى رافينيا.