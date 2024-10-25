"نحن لاعبو اسكواش" .. أوباميانج يسخر من استبعاده رفقة 5 نجوم من جائزة أفضل لاعب إفريقي

نجم القادسية يعلق على استبعاده من القائمة المرشحة لجائزة الأفضل بإفريقيا

سخر النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي القادسية، من استبعاده رفقة 5 نجوم محترفين في أوروبا، من قائمة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2024.

وقضى أوباميانج نصف عام 2024 رفقة نادي مارسيليا الفرنسي، حيث تألق معه، وخاض معه الموسم الماضي 51 مباراة ساهم فيها في تسجيل 41 هدفًا، بتسجيله 30 وصناعته لـ11 هدفًا في جميع البطولات.

ونشر حساب "Actu Foot Afrique" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة ضمت 6 نجوم تم استبعادهم من قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

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وضمت القائمة كلًا من: "النيجيري فيكتور بونيفاس، المغربيين براهيم دياز وأيوب الكعبي، الغاني محمد قدوس، المصري محمد صلاح، وأوباميانج".

وعلق نجم القادسية على التغريدة ساخرًا: "ربما نحن لاعبو اسكواش"، بعد أن تم استبعاده رفقة 5 نجوم آخرين من المنافسة على الجائزة.