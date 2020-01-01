بيونتك: ميلان الآن يتحسن وسأعود للتسجيل قريباً

مهاجم ميلان يبدو واثقاً من العودة إلى مستواه قريباً

أكد كريشتوف بيونتك، لاعب ميلان أن الاضطرابات داخل قلعة الفريق أثرت على مستواه وأبعدته عن التسجيل، مشدداً على أنه لا يتأثر بآراء الصحافة.

وارتبط المهاجم البولندي، بالخروج من صفوف ميلان وازداد الأمر بعد تعاقد الروسونيري، مع زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال صاحب الـ 24 عاماً في تصريحات تلفزيونية: "أنا أنظر إلى نفسي في المرآة انظر بداخلي لفهم الأخطاء، كان هناك العديد من الاضطرابات في النادي والعديد من اللاعبين شعر بذلك".

وواصل: "في البداية لم نخلق عدداً كافياً من الفرص للتسجيل، ولكننا الآن نتحسن وهذه مسألة وقت فقط إلى أن أعود للتسجيل يمكنني القيام بالأمر".

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وعند سؤاله عن الصحافة الإيطالية: "يوماً ما كنت من أفضل اللاعبين لديهم، والآن أنا أسوأ لاعب الإطلاق، ولكنني أقبل ذلك، لا يمكن للصحافة أن تؤثر علي".

بيونتك هذا الموسم، لم ينجح إلا في تسجيل خمسة أهداف فقط، في 19 مباراة خاضها مع ميلان في مختلف المسابقات.

ويستعد ميلان لمواجهة، بريشيا مساء الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.