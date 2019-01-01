بيونتك: أتمنى أن أعيد الميلان إلى القمة بأهدافي

البولندي وبداية رائعة مع ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث كريشتوف بيونتك، هداف ميلان الجديد، عن بدايته المميزة مع الكرة الإيطالية والفريق وتمنى أن يكون سبباً لعودة الفريق لسكة البطولات من جديد.

وتألق البولندي سريعاً في ظهوره الأول مع الدوري الإيطالي بداية مع جنوى، ثم استمر الوضع بعد انتقاله إلى ميلان في يناير مقابل 35 مليون يورو.

وقال بيونتك مع صحيفة "Przeglad Sportowy": "غادرت بولندا عندما شعرت أنني جاهز لكل تلك التحديات ذهنياً وبدنياً وفنياً، عندما تأكدت أنني قادر قررت البدء، ولكن عندما أتت الفرصة لم أفكر".

وواصل: "في ميلان تأقلمت سريعاً مع هؤلاء الذين أتناول الوجبات دائماً معهم، تشالهانجلو، باكيتا، كيسي، رودريجيز، وبوريني، نملك مجموعة حقيقية هنا".

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وأضاف البولندي: "أتمنى عودة ميلان عظيماً بسببي، أتمنى أن أكون من أبطاله، هناك أشياء يتم المبالغة فيها، أنا راض بالأهداف وما يقال عني".

ووصل بيونتك إلى 25 هدفاً في 26 مباراة حتى الآن بموسمه الأول في إيطاليا بكل المسابقات بين ميلان وجنوى.