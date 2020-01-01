بيولي يؤكد غياب إبراهيموفيتش عن مباراة فيرونا

وكذلك الوافد الجديد سيمون كايير..

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، عن غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة فريقه أمام هيلاس فيرونا والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد شعر بالتحسن على الصعيد الهجومي منذ وصول السلطان مطلع يناير، حيث أحرز هدفين حتى الآن خلال 4 مشاركات له آخرها أمام تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.

لكن بيولي صدم الجميع بأن الدولي السويدي لن يتواجد في مباراة فيرونا بسبب إصابته بالانفلونزا، حيث قال "خلال اليومين أو الثلاثة الماضيين كان إبراهيموفيتش وسيمون كايير يُعانيان من الإنفلونزا، وأشك أنهما سيتواجدان أمام فيرونا.".

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كما أضاف "فيرونا فريق في حالة جيدة ويقوم بعمل رائع هذا الموسم وسيصل إلى سان سيرو بعزمٍ شديد، أتوقع أسبوعًا صعبًا بالنسبة لنا.".

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أما عن من بمقدوره أن يخلف إبراهيموفيتش في تشكيلة الروسونيري، أجاب بقوله "كل من يلعب محل إبرا سيؤدي بشكل جيد، ليس النظام هو من يقرر النصر، لقد تحولنا كثيرًا في الآونة الأخيرة لأن الفريق فهم أن الروح هي فقط من تجلب الفوز.".

"لقد كان شهر يناير جيدًا، ولكن هذا الآن خلفنا ولا نفكر فيه، لدينا مباريات هامة وصعبة علينا أن نلعبها وننتصر فيها."

وأتم متحدثًا عن سوق ميلان قائلًا "لقد جلبنا لاعبين يتمتعون بالجودة والخبرة، وكذلك تعاقدنا مع شباب مثيرين للاهتمام ولديهم موهبة حقًا.".

يذكر أن ميلان تعاقد هذا الشتاء مع إبراهيموفيتش وكايير إلى جانب أسمير بيجوفيتش وأليكسيس ساليمايكيرس في الوقت الذي غادر فيه سوسو وريكاردو رودريجيز.