بيولي يأسف للتعادل ويلمح لاستمراره كمدرب لميلان

ستيفانو بيولي الأقرب لقيادة ميلان في الموسم المقبل

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان إنه يأسف للتعادل أمام فيورنتينا على الرغم من أن الفوز كان في المتناول حتى اللحظات الأخيرة.

وتعادل فيورنتينا مع ميلان بهدف لمثله في لقاء الجولة 25 من الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي رغم النقص العددي في بداية الشوط الثاني.

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وعقب المباراة علق ستيفانو بيولي على النتيجة، حيث قال إن افتقاد الكرة وتحول السيطرة إلى فيورنتينا كان ينبئ بقدرتهم على العودة في اللقاء.

وأضاف: "فلورنسا كانت مدينة عاطفية بالنسبة لي وزيارتها تحمل لي الكثير من الذكريات، ملعب أرتيميو فرانكي كذلك شهد على أيام رائعة بالنسبة لي"

وتابع: "أنا مرتاح الآن وأضع كل شغفي في عملي ولا أفكر في أي شيء بخصوص المستقبل، لا ينبغي على لاعبي الفريق التفكير في المستقبل أيضًا وما سيحدث كذلك"

وأردف: "يجب أن نبقى مركزين تمامًا فيما تبقى من الموسم الحالي حتى نحقق الأهداف التي وضعناها، الأولوية ليست لما سيحدث في المستقبل، لدينا الكثير من الأشياء التي علينا القيام بها الآن"

فيورنتينا المنقوص يتعادل مع ميلان بمساعدة كروتوني

يذكر أن إيفان جازيديس المدير التنفيذي لنادي ميلان قد تحدث حول كون ستيفانو بيولي هو المرشح الأبرز ليظل في مقاعد البدلاء لقيادة الروسونيري الموسم المقبل.