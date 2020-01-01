بيولي: نريد ميلان أن يكون مثل إبراهيموفيتش

يتحدث عن مستقبله أيضًا..

رفض ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، الحديث عن مستقبله داخل الروسونيري، وشدد على أنه يُفكر فقط في الحاضر والمباراة المقبلة.

الكثير من الشائعات قد خرجت في الأيام الماضية عن إتمام إدارة ميلان اتفاقها مع الألماني رالف رانجنيك ليكون مدربًا ومديرًا رياضيًا للنادي بدايةً من الموسم المقبل.

لكن في الوقت نفسه خرجت تقارير أخرى تُرجح أن يتم تجديد عقد بيولي داخل سان سيرو، وهي الأنباء التي علّق عليها المدرب بالسعادة والإيجاب.

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بيولي في المؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا قال "إنه لمن دواعي سروري أن أعرف أن عملي قد تم الحكم عليه بطريقة إيجابية حتى الآن.".

كما أضاف "أشعر أنني نقطة مرجعية للفريق. لا يوجد مدرب آمن بغض النظر عن النتائج، في النهاية يُقرر مستقبل المدرب مُتخذ القرار.".

"لكن لا يمكنني الإجابة في كل مؤتمر صحفي عن أسئلة حول مستقبلي، دعونا نركز على الحاضر فقط ونرى ما سيحدث بعد ذلك."

اشتباك بين إبراهيموفيتش ونجم ميلان بعد لقاء تورينو

في الوقت نفسه، فقد تمنى بيولي أن يتحلى فريقه بالعقلية اللازمة مثل عقلية لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش، حيث قال "نحن نتدرب بشكل جيد والأجواء إيجابية هنا.".

"الأولوية هي للحاضر ولا نفكر كثيرًا في المستقبل، المستقبل فقط يُحدد من خلال الحاضر، ليس لدينا الوقت ولا الطاقة للتفكير فيما هو أبعد مما نحن فيه الآن."

وأتم "لدينا مثال على الطموح والتصميم في ميلان ممثلًا في إبرا، يمكن أن يفيدنا كثيرًا. إذا أصبح إبرا بطلًا ولاعبًا فريدًا فذلك بسبب الرغبة والجوع الدائمين في تحسين نفسه.".

يذكر أن ميلان يحتل حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع بارما وهيلاس فيرونا برصيد 35 نقطة لكل منهم، وبفارق 10 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الهدف الأول للرسونيري هذا الموسم.

