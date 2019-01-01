بيولي: ميلان يتحسن ونسير على الطريق الصحيح

بيولي يقلل من مخاوف الجماهير

حاول مدرب ميلان ستيفانو بيولي تبرير الهزيمة التي تعرض لها مساء الأحد على يد لاتسيو بنتيجة 2-1، كأول هزيمة للروسونيري في قلب "سان سيرو" منذ 30 عامًا.

وبعد المباراة قال لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "بالطبع الفريق يتحسن، وكان من المهم أن نحقق الفوز، لكن الأداء كان جيدً، خاطرنا لخلق المزيد من الفرص على المنافس ووضعه تحت الضغط حتى النهاية، وعمومًا أعتقد أننا نسير الآن على الطريق الصحيح".

وأضاف "كل ما يمكننا فعله هو الإصرار على التحسن في كل المراكز، ما رأيته أن الفريق قاتل أكثر من أي وقت مضى لمدة 95 دقيقة، لكن من الواضح أننا ما زلنا نركتب الكثير من الأخطاء خاصة عندما تكون في حوزتنا الكرة، لكني لم أعد أرى القلق والخوف كما كان الوضع عندما توليت تدريب الفريق".

وتابع "انتظر من لياو الكثير في هذه الليلة عندما دفعت به في الشوط الثاني، كان من المفترض أن يعطي لنا السرعة والطاقة والعمل أكثر من الفريق لأن يملك الجودة لفعل ذلك، لكن من الواضح أنه بحاجة لفعل المزيد، ومساهمته الليلة لا تعكس جودته".

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تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة أبقت ميلان في المركز الحادي عشر على بعد خمس نقاط من مراكز الهبوط قبل مواجهة يوفنتوس ونابولي في المباراتين القادمتين.