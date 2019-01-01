بيولي يدافع عن اختياره مدرباً لميلان

بيولي وظهور أول أمام ليتشي

تويتر هيثم محمد

أكد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أحقيته بقيادة الفريق، وذلك عشية ظهوره الأول مع الفريق أمام ليتشي ضمن الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

بيولي تم تعيينه في الأسبوع الماضي لإنقاذ الروسونيري بعد إقالة المدرب ماركو جيامباولو بعد البداية الهزيلة للفريق بالسيري آ.

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وقال بيولي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا في مستوى يؤهلني لتدريب ميلان الآن، ربما قبل 20 عاماً كنت سأقول لا، أنتظر الفوز غداً وإظهار التركيز اللازم".

وأضاف: "رأيت لاعبين يملكون روحاً كبيرة، نحتاج للجماعية، أملك ثقة كبيرة في اللاعبين، وخصوصاً بيونتيك، الأخير لن يبدأ، أما لياو مركزه مهاجم صريح وليس جناح".

وواصل بيولي: "اللعب في سان سيرو يشجعك ويحفزك، أشعر بالجاهزية، نملك بيليا وباكيتا وريبيتش في حالة ممتازة، أما تشالهانجلو فبرأيي مركزه الأفضل سيكون بتقديم المساعدة في الجانب الهجومي".

وختم: "عشرة أيام بالتأكيد ليست كافية لتطبيق الأفكار، ولكن عملنا على التمركز الصحيح وطريقة اللعب، الرزنامة مزدحمة، ولكن التوقف المقبل سيساعدنا كثيراً".

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ميلان حالياً يحتل الترتيب الثالث عشر برصيد تسع نقاط في السيري آ.