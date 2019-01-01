بيولي: ميلان لم يخرج من النفق المظلم

تصريحات رزينة للغاية من بيولي..

رفض ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، الحديث عن أن ناديه قد خرج من النفق المظلم بعد الفوز في آخر مباراتين في الدوري، في الوقت الذي أكد فيه على قيمة الروسونيري التاريخية التي تحفزه على العمل بكل ما أوتي من قوة بالفترة المقبلة.

ميلان تمكن من تحقيق فوزين متتاليين على بارما بهدف نظيف ثم بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين، ويستعد لمواجهة ساسوولو مساء الأحد، في مباراة لو فازت فيها كتيبة بيولي ستواصل اقترابها أكثر من المربع الذهبي.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيس العملاق الميلاني خلال مباراة ساسوولو بحضور عدد كبير من أساطير النادي عبر تاريخه، وهو ما اعتبره بيولي شيئًا عظيمًا يفتخر بأن يتواجد فيه.

بيولي في المؤتمر الصحفي للمباراة قال "ميلان فريق خاص للغاية ولا نتشابه مع أي نادٍ آخر، إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أشارك في هذا الحدث التاريخي، ونأمل أن نُحيي هذا اليوم الكبير بأداء رائع في ميلانو أمام ساسوولو.".

"يمثل ميلان القمة المطلقة لكرة القدم العالمية، مع تميزه بالعقلية الفائزة دومًا، هو نادٍ منظم وتنافسي، ميلان هو نقطة مرجعية للجميع."

وعن مباراة ساسوولو قال "لا يزال موقفنا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليس كما نريد أن يكون، لكننا نود التركيز الآن على ساسوولو، إنهم فريق جيد. عند الإعداد للمباريات لا يمكن أن نُقلل من منافسنا، ولكن أمام ساسوولو تحديدًا فالأمر مستحيل.".

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"لديهم قدرات عالية تجعل من المهم بالنسبة لنا أن نجد حلولًا وقائية من شر هجماتهم المرتدة السريعة التي لا تصدق."

وأتم "لقد فزنا في آخر مباراتين وكان الأمر هامًا لنا، ولكننا لم نخرج من النفق بعد، نحن فقط نرى النور وينبغي علينا أن نواصل في نفس الطريق أو الاتجاه الحالي لنا.".

يجدر الإشارة هنا إلى أن ميلان يقبع في المركز العاشر من ترتيب الكالتشيو برصيد 20 نقطة وبفارق 9 نقاط فقط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.