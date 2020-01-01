بيولي: فخور بميلان وقدّمنا مباراة كبيرة أمام يوفنتوس

لم نستحق التعادل في النهاية..

شدد ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، على فخره بالأداء الذي قدمه فريقه أمام يوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وكان الميلان قد قدّم مباراة مميزة بالفعل، لكن في نهاية المطاف احتسب حكم المباراة ركلة جزاء موضع شك كبير استطاع البيانكونيري من خلالها أن يُعادل النتيجة ويخرج من الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق.

بيولي بعد المباراة تحدث للصحافة وقال "لقد قلت للاعبين أن يخرجوا من الملعب بدون أي ندم، أستطيع أن أقول أننا فعلنا كل شيء ولا يجب أن نشعر بالندم حقًا.".

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كما أضاف "أنا فخور جدًا بأدائهم، وكذلك الأمر بالنسبة لجمهور ميلان. لقد كُنّا نريد أن نحقق الفوز، وكُنّا في وضع قوي لتحقيق ذلك، ولكنها فقط مباراة ذهاب وسنحاول أن نحقق نتيجة أفضل في المباراة الأخرى.".

"لقد أديّنا جيدًا حتى في الديربي، ولكن النتيجة النهائية هي الفيصل، مباراة اليوم ليست سهلة بعد الهزيمة من إنتر، الفريق قدّم كل ما يستطيع."

المدير الرياضي لميلان: إبراهيموفيتش هو من سيقرر مصيره

أما عن ركلة الجزاء فعقّب بقوله "شعرت بالغضب أولًا بسبب أن هناك خطأ لإبراهيموفيتش لم يحتسب في بداية اللعبة، ثم تذكرت أن الحكام قالوا من قبل في حالات مشابهة أنها ليست ركلة جزاء لأن اللاعب لا يمكنه رؤية الكرة.".

وأتم "لا أظن أن اللعبة هنا مختلفة كثيرًا، فكالابريا لم يستطع رؤية الكرة، لم يكن يستطع أن يقفز بدون ذراعيه وإلا قطعهما، لم يكن لديه وقت لإعادة الذراعين إلى موضعهما.".

يذكر أن يوفنتوس سوف يستقبل ميلان في الإياب يوم 4 مارس المقبل في الأليانز ستاديوم بتورينو، وستكون كتيبة بيولي منقوصة من ثيو هيرنانديز وزلاتان إبراهيموفيتش للإيقاف.