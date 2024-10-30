فيديو | الأطفال ورونالدو خلال مباراة النصر والتعاون .. طفل يدفع ثمن ركلة الجزاء الضائعة وآخر يُصاب بالصدمة!

النصر أحبط جمهوره بالخروج من كأس الملك

دفع أحد الأطفال الحاضرين في مدرجات ملعب الأول بارك ثمن ركلة جزاء النصر التي أهدرها كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من مواجهة التعاون في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس.

العالمي غادر كأس الملك عقب الخسارة أمام التعاون بهدف نظيف، وقد سدد رونالدو ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد مران إلى خارج المرمى لترتطم في وجه أحد الأطفال بقوة، وقد تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر الطفل وهو يتألم من قوة اصطدام الكرة بوجهه.

الجمهور النصراوي لم يكن يتوقع أبدًا أن يهدر النجم البرتغالي ركلة الجزاء، ولذا كان وقع ذلك عليهم عظيمًا، وقد تداول المغردون كذلك مقطع فيديو لأحد الأطفال والصدمة تعلو وجهه عقب ضياع ركلة الجزاء فيما كان يستعد لالتقاط فيديو لاحتفال رونالدو بالهدف!

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ركلة الجزاء التي سددها رونالدو خارج المرمى هي العاشرة في مسيرته الكروية التي لا يُسددها بين القائمين والعارضة، فيها هي الـ31 المهدرة من بين 198 ركلة جزاء.

النصر لم يتبق له هذا الموسم سوى دوري أبطال آسيا النخبة ودوري روشن السعودي بعدما خسر بطولتي السوبر السعودي وكأس الملك، ويبتعد حاليًا بفارق 6 نقاط عن الهلال في صدارة الدوري.