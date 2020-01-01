بيولي: النتائج مرضية ولكن علينا فعل ما هو أفضل لميلان

المدير الفني لميلان يريد أن يستمر فريقه في التحسن والتطور

أبدى ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان عدم رضاه عن أداء فريقه أمام بريشيا بالرغم من تحقيق الفوز.

وحقق ميلان فوزاً بهدف دون رد على حساب بريشيا، في افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات عقبت اللقاء: "يمكننا أن نلعب بشكل أفضل اليوم، ونظهر المزيد من الجودة، لكننا نعرف مكاننا الآن ونعتقد أن الوضع سيتحسن".

وواصل: "أعتقد اننا بحاجة للتحسن، النتائج مرضية ولكن علينا فعل ما هو أفضل على المستوى الفني والتكتيكي".

وأكمل: "نحن الآن فريق مختلف عن الفريق الذي استلمته غيرنا بعض التكتيكات على أرضية الملعب".

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وعند سؤاله إذا كان وصول إبراهيموفيتش للفريق وراء تحسن النتائج، قال المدرب: "زلاتان بالتأكيد قيمة كبيرة، فهو يجلب لنا الجودة والشخصية، ولكن الفريق بأكمله تغيير للأفضل بعد الهزيمة من أتلانتا".

وأتم تصريحاته قائلاً عن لاعب الفريق لوكاس باكيتا: "باكيتا يمر بوقت عصيب، لقد أخبرني أنه ليس في قمة تركيزه لذلك كان علي أن أقبل قراره، من الأفضل له أن يبقى في المنزل على أن يكون حاضراً غائباً".