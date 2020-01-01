بيولي: إبراهيموفيتش مرجع بالنسبة لميلان

بيولي يؤكد من جديد على الإضافة التي سيعطيها زلاتان إبراهيموفيتش لميلان

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان إن التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش حدث هام وأتى من أجل أن يكون نقطة مرجعية لهجوم ميلان.

وكان الروسونيري قد أعلن تعاقده مع مهاجمه السابق وأسطورة كرة القدم السويدية لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لموسم إضافي في صفقة انتقال حر.

وحول ذلك، وفي يوم افتتاح موسم الانتقالات الشتوية وانضمام زلاتان بشكل فعلي، قال المدير الفني للروسونيري ستيفانو بيولي إن هذا الحدث هام للغاية بالنسبة للجميع.

وأضاف: "في ميلان يحتاج الفريق لنوعية إبراهيموفيتش من أجل نقل الخبرة والروح التي اعتاد أن يلعب بها في مختلف تجاربه الاحترافية"

وتابع: "وجوده في الفريق سيكون نقطة مرجعية بالنسبة لخط الهجوم، فهو يجعل اللاعبين الذين يلعبون بجانبه أكثر جودة ويرفع من فرصهم في تسجيل الأهداف فضلًا عن ما يسجله هو"

وأردف: "هو ينتظر بشغف كبير أول حصة تدريبية له وكذلك أول مباراة بقميص ميلان بعد سنوات قضاها بعيد عن هنا، هو يعرف أجواء هذا الدوري جيدًا وهو ما سيعطيه فرصة للتأقلم سريعًا"

هل يقع ميلان في المحظور من أجل إبراهيموفيتش؟

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد مثل ميلان في الفترة ما بين صيف العام 2010 حتى نهاية موسم 2012 قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان.