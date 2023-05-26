بين نارين .. يوفنتوس والتخلى عن برشلونة وريال مدريد أو عقوبات اليويفا!

اليويفا يساوم يوفنتوس بشأن السوبر ليج!

حذر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي يوفنتوس من إجراء عقوبات كبيرة على النادي، في حالة عدم الاعتذار عن الانضمام إلى السوبر ليج.

وفقًا للصحفي جيوفاني كابوانو، قدم الاتحاد الأوروبي للنادي الإيطالي فرصة للانسحاب من السوبر ليج، وفي حالة إذا قرر يوفنتوس عدم تأكيد ترك فكرة المشروع الجديد، ستتخذ الهئية الأوروبية الكبرى إجراءات ضد نادي السيدة العجوز وقد يتم استبعاده من كرة القدم الأوروبية لمدة عام أو أكثر.

ونشر جيوفاني تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "تحذير جديد ليوفنتوس إما أن يتم تأكيد وداعه للسوبر ليج أو سيكون هناك تأثير سلبي".

وأضاف: "أليكساندر تشيفيرين متجهم، برشلونة اتخذ خيارًا مختلفًا على الرغم من معاناته من مشكلة داخلية في الليجا".

وأتم: "من المهم بشكل قاطع ليس من الطبيعي أن يفكر الاتحاد الأوروبي في استخدام المحاكم الرياضية كسلاح سياسي، وليس من الطبيعي أن يتعرض النادي وبالتالي الكرة الإيطالية للتدخل غير المقبول".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن خصم 10 نقاط من يوفنتوس في قرار جديد من اتحاد كرة القدم الإيطالي.

وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية من المتوقع أن تتبع عقوبات إضافية من قبل الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء التحقيق في النادي في يونيو، وسيتم عقد محاكمة جديدة من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن اليويفا قد يعاقب الفريق الإيطالي بمزيد من العقوبات بسبب خرق قواعد اللعب النظيف والنزاهة الرياضية، بالإضافة إلى خرق ثانٍ لقواعد المال العادل ويُقال إن هناك أدلة جديدة تثبت أن يوفنتوس قام بعمل احتيالي في بيانات ميزانيته.