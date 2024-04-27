بين ليلة وضحاها.. انقلاب مصير جوهرة دفاع برشلونة!

النجم السنغالي في مهب الريح

حدث تغير في تصور برشلونة بشأن المدافع ميكا فاي نجم برشلونة الرديف الذي يبلغ من العمر 19 عامًا وله مباراة مثل فيها منتخب السنغال الأول.

بقاء تشافي هيرنانديز انعكس سلبًا على مستقبل اللاعب، الذي أبهر الكل في برشلونة الرديف، ودفع العديد من الأندية داخل وخارج إسبانيا إلى محاولة التواصل مع برشلونة لضمه.

لكن الفكرة واضحة لدى المدير الرياضي ديكو، فاي باقٍ، وفي اجتماع مع وكلائه، وعدعم بتحسين عقده ومنحه مكانًا مع الفريق الأول لبرشلونة، عدم طرحه للرحيل أو الإعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

استند هذا إلى رحيل تشافي بنهاية الموسم، لكن مع بقاء الأخير، فإنه يود إبقاء إنييجو مارتينيز إلى جواره، ولو على دكة البدلاء، بذلك سيكون مركز المدافع الأعسر مشغولًا بلاعب احتياطي، ما سيصعب منح فاي أي دقائق تجت إمرة تشافي - على الورق - .

صحيفة "سبورت" تشير إلى أن هذا قد يقلب الأمور في مستقبل فاي، الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيكة 400 مليون يورو، وسط سعي برشلونة لبيع بعض من لاعبيه المربحين ماديًا في الميركاتو الصيفي المقبل.