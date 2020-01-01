بين روما وبارما.. استثمار كويتي في الطريق إلى إيطاليا

رجل الأعمال الكويتي فهد عبد الرحمن البكر يقترب من ملكية أحد الأندية الإيطالية

ذكر رجل الأعمال الكويتي فهد عبد الرحمن البكر رئيس مجلس إدارة شركة ونرز العالمية التجارية أنه قريب من الاستحواذ على أحد الأندية الإيطالية.

وكانت بعض المصادر الصحفية في إيطالية قد أفادت أن روما وبارما قريبان من الدخول إلى عالم الاستثمار قريبًا من قبل ملاك من الشرق الأوسط.

وحول ذلك، ذكر الصحفي الإيطالي جاكوبو أليبراندي أن النادي الذي يتحدث عنه رجل الأعمال الكويتي هو بارما العائد إلى السيري آ الموسم الماضي.

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وقال فهد عبد الرحمن البكر إنه أبدى اهتمامًا بالاستثمار في أحد الأندية الإيطالية، ولكنه لم يذكر الاسم، حيث أعلن عن ذلك الأمر عبر حسابه الشخصي على تويتر.

— فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) July 16, 2020

وذكرت بعض المصادر الصحفية منذ أيام أن روما على أعتاب الانتقال إلى ملكية أحد المستثمرين السعوديين بعدما فشلت المفاوضات مع ملاك أمريكيين جدد.

ولكن من جهته، نفى المالك الأمريكي الحالي لذئاب العاصمة الإيطالية روما جيمس بالوتا التواصل مع البكر بشأن انتقال ملكية النادي إليه.

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يذكر أن الاستثمارات قد بدأت تغزو الدوري الإيطالي بعد أن انتقلت ملكية قطبي ميلان إلى ملاك من الصين وأمريكا، وبعد دخول فيورنتينا كذلك عالم الاستثمار.