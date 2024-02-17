murad batnaGoal AR
أحمد رفعت

بين تضارب وتأكيد .. هل استحق الفتح ركلة جزاء ضد النصر؟

دوري روشن السعوديAl Nassr FCAl Nassr FC v Al Fateh FCAl Fateh FC

تضارب في الآراء حول ركلة جزاء الفتح أمام النصر

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

شهدت مباراة النصر والفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة النموذجي ضد العالمي!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحقق النصر الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبعد المباراة بدأ الجميع يتحدث اللقطة الجدلية، بعد أن تمت عرقلة المغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح داخل منطقة الجزاء، حيث عاد الحكم سامي الجريس إلى تقنية حكم الفيديو VAR، ثم قرر عدم احتساب ركلة الجزاء.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد الخبير التحكيمي نواف شكر الله لقنوات "SSC" على أن هناك ركلة جزاء مستحقة لم تُحتسب لنادي الفتح بالدقيقة 52 من عمر المباراة.

بينما يرى الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" أن الحكم الجريس أصاب حينما رفض احتساب ركلة جزاء للفتح، حيث أن إيمريك لابورت مدافع النصر لم يدهس قدم مراد باتنا، وأن الأخير استحق البطاقة الصفراء للتحايل.

ويرى الخبيران محمد فودة وسمير عثمان عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن نادي الفتح كان يستحق ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها، مؤكدين في نفس الوقت أن النصر لم يستحق أي ركلة جزاء في المباراة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين