بين تضارب وتأكيد .. هل استحق الفتح ركلة جزاء ضد النصر؟

تضارب في الآراء حول ركلة جزاء الفتح أمام النصر

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شهدت مباراة النصر والفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة النموذجي ضد العالمي!

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وحقق النصر الفوز على الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبعد المباراة بدأ الجميع يتحدث اللقطة الجدلية، بعد أن تمت عرقلة المغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح داخل منطقة الجزاء، حيث عاد الحكم سامي الجريس إلى تقنية حكم الفيديو VAR، ثم قرر عدم احتساب ركلة الجزاء.

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وأكد الخبير التحكيمي نواف شكر الله لقنوات "SSC" على أن هناك ركلة جزاء مستحقة لم تُحتسب لنادي الفتح بالدقيقة 52 من عمر المباراة.

بينما يرى الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" أن الحكم الجريس أصاب حينما رفض احتساب ركلة جزاء للفتح، حيث أن إيمريك لابورت مدافع النصر لم يدهس قدم مراد باتنا، وأن الأخير استحق البطاقة الصفراء للتحايل.

ويرى الخبيران محمد فودة وسمير عثمان عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن نادي الفتح كان يستحق ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها، مؤكدين في نفس الوقت أن النصر لم يستحق أي ركلة جزاء في المباراة.

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