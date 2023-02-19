بين تألق صامويل أومتيتي ومشاكل سيرجينيو ديست .. صداع في برشلونة بسبب الإعارات!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يعاني بسبب مصير لاعبيه المعارين في كافة الأندية خلال الفترة الماضية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يملك تقارير عن الثنائي صامويل أومتيتي وسيرجينيو ديست.
وكان أومتيتي قد انضم إلى صفوف ليتشي في الدوري الإيطالي مع بداية الموسم ويقدم مستويات طيبة ويفكرون في برشلونة في إمكانية إعادته من جديد، بينما ذهب ديست إلى ميلان بطل النسخة الأخيرة من البطولة.
ولا يحظى ديست بأفضل فتراته، حيث لا يعطيه المدير الفني فترات لعب طويلة ولا توجد فرصة حقيقية لتفعيل بند الشراء في عقده بنهاية الموسم.
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعار الثنائي سعيًا لتخفيض فاتورة الرواتب في صفوف الفريق في الفترة المقبلة في ظل الصعوبات المالية الكبيرة التي يمر بها النادي.
اختيارات المحررين
- جدار برلين ومنظومة تشافي .. مرحبًا بكم في حصن برشلونة الأقوى في أوروبا
- من كارثة إلى فضيحة .. حكايات سنوات الدمار في برشلونة!
- سباق كاسترول "جي تي إكس" لقوة التحمل (6) | ترتيب متأخر لثنائي النصر وجزائري ينافس على الصدارة
- المال فقط ليس العائق .. عودة ميسي إلى برشلونة خطوة إلى الخلف!
- تلاعب وتحايل! .. "ظهرت لعبة لجنة الحكام وانكشف المستور"