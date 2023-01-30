انتقال أحمد القندوسي من وفاق سطيف إلى الأهلي يكشف الكثير من المسكوت عنه في كرة القدم المصرية.

أشعل انتقال لاعب الوسط الجزائري أحمد القندوسي نجم نادي وفاق سطيف إلى صفوف الأهلي المصري نيران سوق الانتقالات الشتوية في كرة القدم المصرية.

الأهلي نجح في ضم القندوسي مقابل مليون دولار أمريكي، لينضم نجم منتخب الجزائر للمحليين إلى صفوف "القلعة الحمراء"، في صفقة كان يحاول غريمه الزمالك الظفر بها.

وحسب اعتراف العديد من مسؤولي وفاق سطيف لوسائل إعلام مصرية بعد انتقال القندوسي إلى الأهلي، فإن الزمالك كان الطرف الذي بدأ التفاوض للحصول على توقيع نجم الوسط.

لكن في نفس الوقت، فإن الإدارة الجزائرية أشادت بطريقة تعامل الأهلي الاحترافية في المفاوضات، وفي المقابل انتقدت أسلوب الزمالك الذي طلب دخول وسطاء وسماسرة في الصفقة.

"الخطيب بيولع في البلد"

من لحظة إعلان الأهلي عن الصفقة، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حالة غضب متواصل لم يتوقف، حيث يخرج كل ليلة في قناة ناديه ليوجه الاتهامات إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، وعبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف واتهمه علنًا بأن كان يسعى إلى الحصول على عمولة من الصفقة.

الاتهامات طالت الجميع دون استثناء تقريبًا، حيث خرج منصور خلال اليومين الماضيين مدعيًا أن الأهلي يحاول إحداث فتنة في مصر بتصرفاته التي تضر الزمالك، وأن ما حدث في بورسعيد عام 2012 بين جماهير المصري والأهلي، قد يتكرر هذه المرة بين جماهير الأهلي والزمالك.

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"سأختار الأهلي"

وعلى ما يبدو فإن سرار قد ضاق ذرعًا باتهامات منصور، وخرج في مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق نشره وفاق سطيف عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على كل تلك الاتهامات.

مقطع الفيديو حمل الكثير من الرسائل النارية التي وجهها رئيس وفاق سطيف إلى رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه سيفضل دائمًا العمل مع الأهلي.

وقال سرار: "بشأن ما قاله مرتضى منصور، النادي متعود على النقد والكلام، وهذا الكلام لا يضعني في حرج ومتعود عليه، والأمر الأهم هو أن أحمد قنوسي في الأهلي".

وأكمل:" لو مرتضى منصور إنسان كبير أتمنى أن يكون في مواعيد أخرى، ويجعلنا نحمي أنفسنا من نار جهنم، مرتضى منصور يعيش في أم الدنيا والتي مر عليها العديد من الأنبياء، لو ينصحنا ببعض النصائح التي تجعلنا نتوب ونطلب من الله الغفران بواسطة مرتضى منصور ليس لدينا مشكلة".

وأكمل:" لديكم ندية مع الأهلي، أنا صراحة أحترم الزمالك لكن ليس لي علاقة مع هذا النادي، ولو خيرت بين الناديين سأختار الأهلي".

وتابع:" الكثير من الناس وجماهير وفاق سطيف يشجعون الأهلي وستكون لنا فرصة أن نقوم بمباراة ودية مع الأهلي في الذكرى الستين على تأسيس نادي وفاق سطيف."

واختتم: "نرحل وتأتي أجيال والعلاقات تبقى، استغليت صفتي وبنيت علاقات مع الأهلي وليست لأهداف شخصية، ويرحل سرار والنادي باقي وستظل العلاقة مع الأهلي طيبة".

كيف كشفت تصريحات مرتضى المسكوت عنه في الزمالك؟

الصراع بين الأهلي والزمالك أبدي، والمنافسة بين كبيري الكرة المصرية لن تتوقف، ومن الطبيعي أن يتنافس الناديان على الصفقات.

لكن تصريحات منصور المسيئة في معظم الوقت إلى من يقفون في طريقه، واتهاماته المستمرة إلى الجميع بالخيانة والعمل ضد صالح الوطن قد تدينه أكثر مما تفيده.

يجب ألا ينسى جمهور الزمالك أن النادي يمر بضائقة مالية، والصراع على الصفقات يحسمه دائمًا الأجهز والأقدر على التفاوض مع الأندية الأخرى واللاعبين.

لكن تصريحات منصور تجعل الزمالك يخسر أكثر مما يكسب، ولعل رد عبد الحكيم سرار يوضح الكثير من الأسباب التي تجعل الجميع يخشى التعامل مع "الفريق الأبيض".