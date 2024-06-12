بين بايرن ميونخ وريال مدريد .. فيرتس يعلن موقفه النهائي برد قاطع!

لا يمانع اللعب بجوار موسيالا

علق فلوريان فيرتس لاعب وسط منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن، على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

فيرتس يعيش الفترة الأفضل بمسيرته المهنية، بعد قيادته ليفركوزن للفوز بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، لتنتشر تكهنات حول اتفاقه على الانضمام لريال في صيف عام 2025، وسط ترقب من بايرن ميونخ وبرشلونة للموقف.

اللاعب قال في تصريحات نشرها الصحفي "فابريتسيو رومانو" عن إمكانية مزاملته لجمال موسيالا بصفوف بايرن:"مزحنا عن هذا الأمر، سيكون من الرائع لعبنا معًا على مستوى الأندية يومًا ما، ولكن في الوقت الحالي كل منا يشعر بالسعادة في ناديه".

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وأضاف:"ريال مدريد أو بايرن؟ جمال يلعب لأحدهما في الوقت الحالي وهو بايرن ميونخ، وأنا أشعر بالارتياح في ليفركوزن".

وكان فيرتس البالغ من العمر 21 سنة قد ارتبط كذلك بالانتقال إلى مانشستر سيتي، في خطوة من المدرب بيب جوارديولا لتعويض الرحيل المحتمل لكيفين دي بروينه عن ملعب الاتحاد.

جدير بالذكر أن النجم الشاب الذي يستعد للمشاركة مع ألمانيا في بطولة يورو 2024 المقامة على أراضيها هذا الشهر، نجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 20 في 49 مباراة لعبها مع ليفركوزن بكل البطولات خلال موسم 2023/2024.