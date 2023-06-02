بين انتهى وقتك وأنتم دون عقل .. فهد المفرج يُشعل تويتر ويُقسم الهلاليين

هاشتاج خروج فهد المفرج يجتاح المنصة الزرقاء

يُقال دومًا أن أحدهم لابد أن يدفع ثمن الخسارة! ويبدو أن فهد المفرج سيكون هو ضحية موسم الهلال المتواضع على صعيد النتائج والإنجازات.

المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال أشعل تويتر اليوم الجمعة من خلال هاشتاج "خروج المفرج مطلب" الذي ظهر فجأة وانتشر مثل النار في الهشيم، وقد قسم الهلاليين إلى نصفين، أحدهما مؤيد للفكرة والآخر معارض لها.

ورأى المؤيدون لرحيل المفرج أنه فشل في إدارة كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد ضبط غرفة الملابس أو اختيار الصفقات المناسبة لدعم الفريق، أحدهم مقرن السميري وقد وصف اللاعب السابق أنه جيد إداريًا لكنه فنيًا أقل من إمكانيات النادي، فيما رأى صاحب حساب هلالي الشرائع أن المفرج أعطى كل ما لديه وحان وقت تغييره، مشيرًا إلى أن الهلال يمتلك العديد من الرجال المناسبين وإلى أن أصحاب الهاشتاج همهم مصلحة النادي لا الأشخاص.

المعارضون للفكرة دافعوا عن المفرج بشراسة ووصفوا من أطلق الهاشتاج بأنه معادٍ للهلال ومصالحه، محمد هزازي كتب مثلًا "صاحب الهاشتاج ليس بهلالي ومن يطالب بخروج المفرج لا يمتلك عقلًا"، بينما كان محمود أكثر حدة حين أشار إلى أن الهلال منذ وصل المفرج في 2019 وهو من سيئ إلى أسوأ خاصة على صعيد دكة البدلاء واختيارات اللاعبين الأجانب، مضيفًا "هذا الرجل جاء ليخدم مصالحه الخاصة، عقلية حرام أن تقود نادٍ بحجم الهلال".

يُشار إلى أن الهلال خرج هذا الموسم دون أي ألقاب سوى كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ خسر نهائيي كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا فيما غادر كأس السوبر السعودي من نصف النهائي أمام الوحدة.

الهلال أعلن بالفعل رحيل نجميه لوسيانو فييتو وأوديون إيجالو بنهاية عقديهما، والنادي من المحتمل أن يُعلن تعاقده مع ليونيل ميسي خلال الأسبوعين القادمين.