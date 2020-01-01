تقارير..قطر تتحكم في انتقال مبابي إلى ريال مدريد

حالة ترقب يعيشها النادي الإسباني

خرج كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مؤخراً، للتأكيد على استمراره مع النادي الفرنسي وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يعتبر أكثر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي، وسط الشكوك التي أثيرت مؤخراً حول مستقبله، ورفضه لتجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

اللاعب خرج للتأكيد على استمراره مع باريس الموسم القادم، ليغلق باب الرحيل تماماً في المستقبل القريب، ولكن ماذا عن مصيره على المدى البعيد؟

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن مستقبل مبابي لا يتحكم فيه باريس فقط، بل جهات سيادية في دولة قطر تحاول الحفاظ على خدماته داخل النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك باعتبار صندوق الدولة أحد أهم مصادر تمويل باريس سان جيرمان، عن طريق مالكه القطري ناصر الخليفي.

وأوضحت أن النية الحالية هي توقيع مبابي على عقد جديد مع باريس، مع بحث مستقبله مرة أخرى بعد كأس العالم المقام في قطر عام 2022.

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وعلى الجانب الآخر يترقب ريال مدريد الموقف، وهو يعلم أن عنصر الوقت في صالحه مع استمرار رفض اللاعب للتوقيع على عقد جديد، مما يجبر باريس على الاستماع للعروض المقدمة لضمه.

يذكر أن مبابي البالغ من العمر 21 سنة، نجح في هز الشباك 30 مرة مع باريس هذا الموسم، في 33 مباراة لعبها بقميص الفريق.