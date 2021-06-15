بين إعارات وبيع اللاعبين.. برشلونة يبدأ العمل

دقت ساعة العمل في برشلونة

تواصل إدارة برشلونة العمل على مشروعها الجديد بعدما أعلن النادي عن انضمام ثنائي مانشستر سيتي، المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والإسباني إيريك جارسيا، بالإضافة لعودة الظهير إيمرسون من صفوف ريال بيتيس.

تسعى إدارة النادي الكاتالوني عن تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى جلب المزيد من الصفقات الجديدة وتخفيض بعض الرواتب.

ما هي أخر أخبار دي لافيوينت ومارسيليا؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن لاعب برشلونة الشاب، كونراد دي لا فيوينت سوف ينتقل إلى مارسيليا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، مقابل 5 مليون يورو بعقد يمتد لـ يونيو 2022.

وكشفت الصحيفة أن كونراد يشعر بخيبة أمل من كومان بسبب أنه لم يحظ بفرص كافية الموسم الماضي.

وجاء رد إدارة برشلونة حاسمًا حيث أخبرت الجناح الشاب إنه من الصعب جدًا الحصول على دقائق مع الفريق الأول، لذلك فإن أفضل شيء هو أن يذهب إعارة.

ما هو موقف الفرنسي توديبو؟

قدم نادي نيس الفرنسي عرضَا لشراء المدافع الشاب جان كلير توديبو، بصفقة انتقال دائمة من نادي برشلونة مقابل 8.5 مليون يورو، ولن يتضمن العقد بند إعادة الشراء.

ما هي أولوية فريق البلوجرانا هذا الصيف؟

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة يبحث عن ظهير أيسر يمتلك الخبرة لتدعيم صفوف الفريق.

يعد الثنائي خوسيه لويز جايا لاعب فالنسيا، ونيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس أمستردام الهولندي، هي الأسماء المطروحة الآن ويعتبرهم النادي هما الخيارات الأنسب حاليًا.

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