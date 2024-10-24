"بينيا يستحق وهذه نصيحتي لفليك".. شتشيسني يعطي دروسًا في الروح الرياضية!

برشلونة يمر بأفضل أوقاته..

يقدم حراس برشلونة هذه الأيام دروسًا من نوع مختلف، فإنياكي بينيا حارس برشلونة الأساسي يقدم أداء رائعًا للغاية يتسم بالثقة، بينما البولندي القادم حديثًا فويتشيك شتشيسني فيقدم دروسًا في الروح الرياضية.

مع تألق بينيا الشديد هذه الأيام، وعدم إفساح الفرصة لوصول شتشيسني إلى مرمى برشلونة، يرى البولندي أن هذا القرار عادل بما فيه الكفاية.

وقال شتشيسني في تصريحات لقناة "إليفين سبورت" البولندية: "بينيا لم يترك أي مجال لإجلاسه على دكة البدلاء، مشاركته أساسيًا أمر منطقي".

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بل إن شتشيسني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين نصح المدرب الألماني هانزي فليك "الا يغير أي شيء طالما الأمور تسير بشكل جيد" في إشارة إلى المطالبين بحراسة شتشيسني لمرمى برشلونة.

وكان برشلونة قد أعاد الحارس البولندي المخضرم من الاعتزال، مستغلًا إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن لتسمح اللوائح الإسبانية بالتعاقد مع حارس جديد.