"بينيا.. لا تمرر لي!".. هكذا خسر برشلونة مباراته الصعبة أمام ريال سوسييداد

مباراة عصيبة خاضها فريق المدرب هانز فليك على ملعب "ريالي أرينا"

لعب برشلونة واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم يوم الأحد الماضي. حين تعرض فريق المدرب هانز فليك لهزيمته الثانية في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسييداد الذي لعب مباراة قوية للغاية مع ضغط جنوني، وهو الوضع الذي لم يتمكن فريق البلوجرانا من التغلب عليه.

وبصرف النظر عن هدف ليفاندوفسكي المثير للجدل والذي تم إلغاؤه بحجة وجود تسلل، إلا أن الكتالونيين لم يجدوا أي حلول في الملعب أمام ريال سوسييداد الذي قدم مدربه إيمانول ألجواسيل مباراة مثالية.

إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهها فريق فليك في سان سيباستيان كانت في الخروج بالكرة. ورغم تغلبه على ضغوط بايرن ميونخ وريال مدريد مؤخرا، إلا أن الفريق الكتالوني لم يتمكن من فعل الشيء نفسه أمام ريال سوسييداد.

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كاميرات Movistar التقطت محادثات عدة بين لاعبي برشلونة، خصوصًا لاعبي الخط الخلفي والوسط، وفي إحدى المحادثات الواضحة خرج مدافع برشلونة إنييجو مارتينيز ليقول للحارس إنياكي بينيا: "إنياكي لا تمررها لي.. أنا وحيد.. سوف أخسرها!".

وبعد دقائق، حاول حارس المرمى تمرير كرة طويلة إلى ليفاندوفسكي دون جدوى، لكن البولندي خسرها لترتد بهدف تقدم ريال سوسييداد 1-0، وهو الهدف الذي أحرزه شيرالدو بيكر وأفقد برشلونة نقاط المباراة الثلاث.