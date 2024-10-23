فيديو | حرائق ومشاهد مرعبة .. جماهير أوروجواي تقلب البرازيل قبل نصف نهائي ليبرتادوريس بين بينيارول وبوتافوجو

أحداث مؤسفة في البرازيل قبل انطلاق نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

تسببت جماهير فريق بينيارول الأوروجواياني في مشاهد مرعبة في شوارع ريو دي جانيرو، قبل مباراة فريقها ضد بوتافوجو في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، المقرر لها فجر الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -.

وكشفت صحيفة "لانس" البرازيلية عن أن جماهير بينيارول قامت بخلق مشاهد مرعبة على حافة شاطئ ريكريو دوس بانديرانتيس، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة العسكرية للسيطرة على الأوضاع.

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وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن لا يزال أسباب الشغب مجهولة، حيث لا توجد معلومات عن المصابين أو عدد المشجعين الذين تم القبض عليهم، إذ تم نشر صورًا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت جماهير بينيارول بالدخول في قتال مع الشرطة، حيث قاموا بإشعار النيران في الدرجات النارية المملوكة للسكان المحليين، بالإضافة إلى الهجوم على المنشآت العامة، الأمر الذي دفع أحد المواطنين البرازيليين باختطاف عصا لرجل أمن من أجل استخدامها لضرب مشجعي الفريق القادم من أوروجواي.

وظهر جييرمو فاريلا لاعب ريال مدريد "كاستيا" ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وفلامنجو الحالي، وهو يتواجد في منطقة الشغب لمحاولة مساعدة اثنين من أصدقائه، ليقوم المشجعين بتوبيخه قائلين: "لقد خسرنا من بينيارول وأنت تقترب منهم أيها القمامة".