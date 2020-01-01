بينهم نجم ليفربول.. كلاتنبرج يسمّي كوابيسه الخمسة

بعد حديثه حول هدف ريال مدريد في نهائي 2016.. تصريح جديد لمارك كلاتنبرج

وضع مارك كلاتينبرج الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مهاجم ليفربول ومانشستر سيتي السابق كريج بيلامي بين الخمسة الأكثر إزعاجًا ممن حكم لهم في مسيرته.

وكان كلاتينبرج قد خطف الأضواء من جديد بعد تصريحاته حول هدف ريال مدريد في مرمى أتلتيكو منذ 4 سنوات في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

ووصف كلاتينبرج هذا الهدف بغير الشرعي، وأنه أخطأ باحتسابه بعدما سجله قائد ريال مدريد سيرخيو راموس رغم أنه جاء من وضعية تسلل.

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واتهم كلاتينبرج المهاجم الويلزي الذي مثل ليفربول في فترة سابةق بالضغط عليه كثيرًا طوال المباريات حتى يحصل على القرار الذي يريده.

وقال في عموده في دايلي ميل: "كنت أعلم أن علاقتي معه كانت على أرض صلبة عندما ضغط عليّ وحاول التأثير على قراراتي في نفق ملعب الاتحاد.

وأضاف: "حين كان في مانشستر سيتي تكرر الأمر من جديد، لكن سمعة بيلامي ذهبت ضده مع الكثير من الحكام وأعتقد أنه فقد فائدة الاعتراض. لقد أخبرت أحد أعضاء فريق تدريب المان سيتي أثناء المباراة:" كيف تتعامل معه كل أسبوع؟

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وحول بقية الأسماء الخمسة التي وضعها كلاتينبرج كأكثر كوابيسه جاء كل من روي كين وجينز ليمان وجون أوبي ميكيل وبيبي.