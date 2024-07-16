بينتو يعلنها رسميًا: أنا نصراوي ولم أقبل بالعرض السعودي إلا بشرط!

صاحب الـ25 عامًا يتحدث من مطار بلاده قبل الانضمام لمعسكر النصر في البرتغال..

أعلن بينتو؛ حارس مرمى أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، انتقاله لنادي النصر السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، لخلافة الكولومبي المغادر دافيد أوسبينا، كما كانت مصادر "GOAL" قد أكدت قبل ساعات قليلة.

البرازيلي غادر بلاده قبل ساعات قليلة، متجهًا لمعسكر النصر في البرتغال، تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وخلال حواره مع الصحفيين في المطار، قال صاحب الـ25 عامًا: "لم أتسرع في الموافقة على عرض النصر، قمت بدارسته جيدًا، بجانب أنني تواصلت مع الجهاز الفني لمنتخب البرازيل وأكدوا لي أن الانتقال للدوري السعودي لا يعني نهاية مسيرتي مع السامبا ولن تؤثر تلك الخطوة على مسألة استدعائي في قادم المعسكرات الدولية، إنما سيتم تقييم أدائي ككافة اللاعبين، ذلك التأكيد أثر بشكل كبير على قبولي بالعرض".

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وأضاف: "في السعودية يوجد كريستيانو رونالدو والجميع يعلم حجم هذا الاسم، المشروع السعودي بشكل عام يتطور باستمرار، لذا أريد أن أكون جزءًا منه، ستكون هناك منافسة مع حراس مميزين كياسين بونو (الهلال) وإدوارد ميندي (الأهلي)، هذه المنافسة صحية جدًا بالنسبة لي".

يذكر أن النصر لجأ لخيار بينتو بعدما أغلق مانشستر سيتي الباب أمام تعاقده مع حارسه إيدرسون، كذلك رفض أليسون بيكر؛ حارس ليفربول، الانتقال لدوري روشن.

وشارك صاحب الـ25 عامًا الموسم الماضي في 27 مباراة مع فريقه البرازيلي، استقبل خلالها 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 14 لقاء.