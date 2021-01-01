بيل يعطل أولى صفقات بوتشيتينو مع باريس

بداية التجربة الأرجنتينية في باريس

تحدثت تقارير قادمة من إنجلترا عن توقف أولى صفقات ماوريسيو بوتشيتنو مع باريس سان جيرمان بسبب إصابة جاريث بيل في توتنهام.

بوتشيتينو بدأ تجربته في فرنسا مساء الأربعاء رسمياً بعد أن قاد بي إس جي في التعادل بهدف لكل جانب مع سان إتيان لحساب الدوري.

وقالت "تيليجراف" إن المدرب الأرجنتيني طلب التعاقد مع ديلي ألي، متوسط ميدان سبيرز الهجومي، ليكون أولى التدعيمات له في باريس.

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وأضاف التقرير أن بوتشيتينو يثق في إمكانيات لاعبه السابق، ويرى أنه قادر على إعادته لمستواه بعد خروجه من الحسابات هذا الموسم.

المعضلة بحسب التقرير التي تواجه إتمام الصفقة هي إصابة جاريث بيل ومن بعده جيوفاني لو سيلسو، مما قللت من الحلول الهجومية لسبيرز.

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وأضاف التقرير أن جوزيه مورينيو منع مغادرة ألي في يناير لحين اتضاح الموقف بخصوص تعافي بيل وموعدة عودته للمشاركة من جديد.

آخر التقارير في إنجلترا تتحدث عن عودة محتملة لبيل إلى ريال مدريد بحلول نهاية الموسم وعدم تمديد سبيرز لإعارته في ظل استمرار مسلسل إصاباته.