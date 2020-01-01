بيل يرحل ويترك ريال مدريد في معاناته أمام ريال سوسيداد

ليست المرة الأولى لجاريث بيل

غادر جاريث بيل، لاعب ريال مدريد ملعب مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد في دور الثمانية لكأس إسبانيا، قبل نهاية المباراة بالرغم من خسارة الميرينجي.

وخسر ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على أرضه ووسط جماهيره، من ريال سوسيداد ليودع البطولة.

ووفقاً لصحيفة AS الإسبانية، فإن بيل غادر الملعب في الدقيقة 82، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بأربعة أهداف لهدف.

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هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بيل بذلك الأمر، لقد قام بالأمر في يناير 2019 في الدقيقة 78.

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وتنص القواعد الداخلية للفريق الملكي، أن يحق للاعب الغير متواجد في قائمة المباراة، مغادرة ملعب المباراة قبل نهايتها بعشر دقائق.

وآخر مرة ترك فيها اللاعب الويلزي، ملعب مباراة فريقه في ديسمبر 2019 في الدقيقة 80 وكان فريقه متقدماً على إسبانيول بهدفين دون رد.