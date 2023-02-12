بيل يبعث برسالة خاصة إلى ريال مدريد عقب التتويج بالمونديال

جاريث بيل يتقرب من ريال مدريد بطريقته

هنئ جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق، النادي الإسباني بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

اللاعب الويلزي المعتزل حديثًا حرص على توجيه التهنئة لفريقه السابق، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث غرد كاتبًا "هلا مدريد" مرفقًا لصورة تتويج لاعبي النادي الإسباني باللقب.

بيل غادر ريال مدريد في صيف 2022 عقب نهاية تعاقده وانضم إلى لوس أنجلوس في صفقة انتقال حر، وبعد شهور في الدوري الأمريكي قرر اعتزال كرة القدم بعمر 33 عامًا فقط.

ريال مدريد توج ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5/3.

بيل عاش فترة عصيبة مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة من عقده مع تكرار إصابته وابتعاده عن مستواه قبل أن يرحل نهائيًا عن النادي.

الجدير بالذكر أن اللاعب الويلزي الدولي شارك بقميص ريال مدريد في 258 مباراة مسجلًا 106 أهداف، وصنع 67 آخرين، وتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، والدوري الإسباني ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني في ثلاث مناسبات، وكذلك كأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.