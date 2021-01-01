بيل: هناك كائنات فضائية، وشاهدت طبقًا طائرًا بنفسي!

جاريث بيل نجم توتنهام الإنجليزي المعار من ريال مدريد مؤمن بوجود كائنات فضائية وأطباق طائرة.

أثار النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق توتنهام المعار من ريال مدريد الجدل في مقابلة مع زميله في الفريق جو رودون حول الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة.

جاء هذا عبر قناة النادي الرسمي في موقع "يوتيوب"، حيث أكد بيل إنه شاهد طبقًا طائرًا في مرة بنفسه

وقال بيل موجهًا السؤال لرودون: "هل تؤمن بوجود الكائنات الفضائية؟"، ليرد زميله: "لقد خضنا نقاشًا طويلًا حول ذلك الأمر".

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وأضاف رودون: "لن أقول أنها غير موجودة، أو أنني ضد وجودها"، ليقاطعه بيل ويقول له: "أريد إجابة واضحة بنعم أو لا".

وأكمل بيل: "هناك الكثير من نظريات المؤامرة حول ذلك الأمر، وبعض الصور لأطباق طائرة تمت مشاهدتها وتم نشرها عن طريق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف: "بكل تأكيد هناك كائنات فضائية، بنسبة 100%، ربما تكون الأطباق الطائرة سرية بالنسبة للحكومات لكنني رأيت أحدهم بنفسي!".

جدير بالذكر أن جاريث بيل كان قد شارك في 12 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مع توتنهام، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفين.