جاريث بيل يتحدث عن فترته في ريال مدريد.

أكد النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعتزل أنه كان يشعر في الكثير من الأوقات بالوحدة في صفوف النادي الملكي خلال فترته هناك.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" عن اللاعب، وأكد خلالها أنه كان يعرف كيف يتحدث اللغة الإسبانية على عكس ما أشيع عنه لكنه كان يفضل أن يفعل ذلك في الأماكن المغلقة فقط.

وقال بيل: "كان هناك فترات صعبة للغاية شعرت فيها أنني وحيد للغاية، عندما قام الجميع بتوجيه النقد لي وإطلاق الصافرات علي، لقد كنت صغيرًا ولا أعرف كيف أتعامل مع هذا".

وأضاف: "تعلمت أن أترك ذلك في الملعب وأن أكون سعيدًا مع عائلتي، نحن نلعب كرة القدم في النهاية لا يجب أن تؤثر على عائلتك لو كانت الأمور سلبية".

وأردف عن الصحافة واللغة الإسبانية: "أظن إنهم كانوا لا يحبونني لأنني لم أستمع لهم، كنت أوقع على قميص في الممر فيريد الجميع مني التواجد، لايمكنني فعل ذلك".

وأكمل: "كان يمكنني الحديث بالإسبانية لكنني لم أحب ذلك، لأنني أردت فعل هذا فقط في أماكن ذات خصوصية أكبر وألا يكون هناك الكثير من الضجة حولي".

جدير بالذكر أن بيل كان قد اعتزل كرة القدم وقرر احتراف رياضة الجولف وبدأ بالفعل في المشاركة في بطولات مؤخرًا.