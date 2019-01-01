بيل يسخر من ريال مدريد بعد وصول ويلز إلى أمم أوروبا

تصرف بيل قد يجبر ريال مدريد على بيعه في يناير

سخر جاريث بيل، قائد منتخب ويلز، من فريق ريال مدريد بعد تأهل بلاده إلى أمم أوروبا يورو 2020 بالفوز على بلغاريا في آخر جولة بالتصفيات.

بيل أكد في تصريحات سابقة أنّه يشعر بالسعادة في ويلز أكثر من ريال مدريد كما أنّه لم يشارك مع الملكي منذ أكثر من شهر رغم تعافيه من الإصابة.

وأثناء الإحتفال بالوصول إلى اليورو رفع ويلز مع زملائه شعار الجمهور الساخر من ريال مدريد.

ويظهر في الشعار ترتيب أولويات اللاعب وهي "ويلز، الجولف، ريال مدريد" وهو الأمر الذي يُعد مهينًا إلى جمهور النادي الملكي ويشير إلى أنّ اللاعب لا يهتم بالفريق الإسباني.

وكان لاعب ريال مدريد السابق بريدراج مياتوفيتش هو من أثار هذه العباراة حينما صرّح بأنّ بيل لا يضع ريال مدريد في قائمة اهتمامته، والأولوية بالنسبة له هي بلاده ويلز ثم ممارسة رياضة الجولف وأخيرًا ريال مدريد.

وسخر بيل قبل المباراة من هذه الأمور بقوله: "الصحافة الإسبانية مضحكة، لقد أرسل لي أصدقائي العديد من الصورة والأخبار الغريبة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب بيل من الدوري الصيني بسبب مطالبات ريال مدريد المالية المرتفعة ورغبة اللاعب في الحصول على نفس راتبه مع الملكي.