وكيله: موقف بيل تجاه ريال مدريد لم يتغير

زين الدين زيدان أثار الجدل بتصريحاته عقب خسارة الريال أمام رايو فاييكانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جوناثان بارنيت أن موقف موكله "جاريث بيل" تجاه فريقه ريال مدريد لم يتغير، وهو التزامه الكامل ورغبته في إنهاء مسيرته الكروية معه.

وكان بيل قد أثار الجدل بتصريحاته حول رغبته الرحيل عن العاصمة الإسبانية بنهاية الموسم الماضي، وبعدما ساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا للسنوات الثلاثة الماضية.

وعزز هذا الجدل تصريح المدير الفني للفريق "زين الدين زيدان" حول اللاعب الويلزي عقب الخسارة أمام رايو فاييكانو في الليجا هذا الأسبوع، إذ قال عن اللاعب الذي خاض المباراة بالكامل "لست متأكدًا إن كان تركيز بيل حاضرًا أم لا".

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كل هذا عزز الإشاعات حول إمكانية التخلي عن لاعب توتنهام السابق خلال الصيف القادم، لكن وكيله قاوم كل هذا الحديث بقوله لبي بي سي ويلز سبورت "بيل ملتزم بنسبة 100% مع ريال مدريد، لم يتغير شيء".

يُذكر أن صاحب الـ29 عامًا مرتبط بالعودة للدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي.