تصريحات جاريث بيل بعد الفوز على بيرنلي ومشاهمته بـ3 أهداف

إستمر الويلزي جاريث بيل بمساره التهديفي للمباراة الرابعة على التوالي وهذه المرة بثنائية في شباك بيرنلي بالإضافة الى أسيست منحه لزميله هاري كين،

وقل بيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الشعور جيد جداً، كنت أستعد تدريجياً للعودة ومن الجيد مساعدة الفريق، انا على علم بالانتقادات، لكني أستمر بالعمل ولا أرد، أملك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، أبتعد عنها وأرد بالمجهود فقط".

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وعن مشاركة الملعب مع كل من هاري كين وهوي مين سون قال بيل: "من أجلهما أتيت الى توتنهام، آمل أن نطلق من جديد بعد هذا الفوز، كرة القدم ليست دائماً عادلة لكننا نستمر بالتركيز والتحسّن وهذا ما أثبتناه امام بيرنلي".

جاريث بيل في آخر 4️⃣ مباريات مع توتنهام 👇



4️⃣ أهداف ⚽️

3️⃣ تمريرات حاسمة 🅰️



⛳️ pic.twitter.com/kbZ0SVceYJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2021

وفي رقم مميز شارك بيل في المباريات الـ4 الأخيرة ب7 أهداف محرزاً 4 أهداف ومانحاً 3 أسيست.