بيل أفضل من بنزيما وأجويرو .. اختيارات مثيرة لنجم إنجلترا حول نجمه المفضل!

يبدو أنه من أشد المعجبين بالنجم الويلزي

رغم الانتقادات العنيفة التي تعرض لها في المراحل الأخيرة من مسيرته، إلا أن لوك شاو يفضل جاريث بيل على العديد من النجوم الكبار.

مدافع إنجلترا المتواجد مع بلاده في يورو 2024، جلس في فقرة "الفائز يبقى" المُقدمة من شركة أديداس للملابس الرياضية، بوضع بعض اللاعبين في مقارنات مباشرة، على أن يبقى الأفضل في النهاية.

لوك شاو قام بتفضيل بيل على كل من مسعود أوزيل، كريم بنزيما، صامويل إيتو، سيرخيو أجويرو، فرانك لامبارد، إيدين هازارد وأليكساندر باتو قبل أن يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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جناح إنتر ميامي استلم الراية من بيل وتفوق بعدها على دافيد فيا، أنخيل دي ماريا، خاميس رودريجيز، لويس ناني، دييجو فورلان ولويس سواريز، ليفوز في النهاية متفوقًا على الجميع وفقًا لرؤية شاو.

جدير بالذكر أن شاو البالغ من العمر 28 سنة، جلس على دكة البدلاء في مباراة إنجلترا الأولى في اليورو أمام صربيا، وتم استبعاده من قائمة الفريق بالكامل في التعادل مع الدنمارك 1/1 بسبب معاناته من إصابة عضلية.