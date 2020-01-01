بيليه يوجه تحية خاصة لرونالدو بعد الفوز بالدوري الإيطالي

ما هو تعليق بيليه على فوز رونالدو بالدوري الإيطالي

وجّه الأسطورة البرازيلية، بيليه، رسالة إلى كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بعد فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي.

يوفنتوس حقق لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على سامبدوريا في مباراة سجل فيها كريستيانو رونالدو هدفًا وأهدر ركلة جزاء.

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وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بالدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي أكثر من مرة.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام" قام بيليه بتهنئة رونالدو بقوله: "كريستيانو نموذج للرياضي العصري، الذي يُظهر للجميع أنّ النجاح يأتي دائمًا لهؤلاء الذين يكرسون كل جهودهم لأجل تحقيقه. وأنا أحب ما يقدمه كثيرًا".

وتابع: "أود أيضًا تهنئة دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو ودانيلو على تحقيق لقب الدوري الإيطالي".

وكان بيليه قد أكد في تصريحات سابقة أنّ كريستيانو رونالدو هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي وليس ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.

وأوضح أنّ السبب وراء ذلك هو استمرارية رونالدو ورغبته المتواصل في النجاح، مشيرًا إلى أنّ ميسي ليس هدافًا مثل كريستيانو".

جدير بالذكر أنّ دانيلو هو الآخر حقق لقب الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون يوم 7 أغسطس المقبل في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في تورينو.

يوفنتوس خسر ذهابًا بهدف نظيف مما يجعله مجبرًا على الفوز بهدفين على الأقل للتأهل إلى ربع النهائي واستكمال البطولة في لشبونة.