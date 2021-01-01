بيليه يُهنئ كريستيانو رونالدو على كسره لرقمه القياسي!

روح عالية من الأسطورة..

هنأ بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، النجم كريستيانو رونالدو على خلفية كسره لرقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة طوال مسيرته.

وكان رونالدو قد أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" لصالح يوفنتوس في شباك كالياري بالدوري الإيطالي، ليصبح إجمالي أهداف الدون في مسيرته مع الأندية المحترفة والمنتخب البرتغالي 770 هدفًا.

أما بيليه، فقد أحرز 767 هدفًا، ورغم وجود بعض المزاعم بأن الرقم أكبر من ذلك، إلا أن هذا هو العدد المؤكد بعيدًا عن الوديات وبعض الأهداف المشبوهة.

وكتب بيليه لرونالدو مهنئًا إياه على هذا الإنجاز بقوله "كريستيانو، الحياة رحلة منفردة وكل شخص يقوم برحلته الخاصة، ويا لها من رحلة رائعة تقوم بها".

كما أضاف "أنا معجب بك كثيرًا، أحب أن أراك تلعب وهذا ليس سرًا على أحد. خالص التهاني على تحطيم الرقم القياسي المسجل في المباريات التنافسية".

وأتم "أسفي الوحيد هو عدم قدرتي على معانقتك اليوم".

الجدير بالذكر أن ثلاثية رونالدو قد جعلته ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن أقرب الملاحقين، روميلو لوكاكو.