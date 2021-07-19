بيليه يختار أفضل 10 نجوم في التاريخ دون ميسي ورونالدو!

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يختار أفضل 10 نجوم كرة قدم في التاريخ.

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن رأيه في أفضل 10 نجوم في تاريخ كرة القدم منذ بدايتها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيليه وتحدث خلالها عن ليونيل ميسي قائد برشلونة والأرجنتين وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس والبرتغال.

بيليه لم يختر مواطنه نيمار في الاختيارات التي منحها لصالح مجلة "مدريديستا ريال"، ولم يختر أيضًا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال بيليه: "بالنسبة لي أفضل 10 نجوم في التاريخ هم مارادونا ودي ستيفانو وتراباتوني وجارينشا وكرويف وبيكنباور وألبيرتو وزيدان ورونالدو وإنييستا".

وأضاف: "الجميع يعلم أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خياليان، وكيليان مبابي أيضًا يملك مستقبلًا مذهلًا".

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وأردف: "لقد أجبت على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو مليون مرة ربما، أعتبر ليونيل أفضل في الوقت الحالي، لكنني استمتع كثيرًا بمشاهدة كريستيانو".

وأنهى كلماته: "الحظ حليفنا لأننا نتواجد في زمن يقاتل فيه رونالدو وميسي في كل أسبوع، هذا جيد للرياضة، ربما لا نشاهد مثلهما من جديد".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يملك ست كرات ذهبية في مسيرته الكروية وفي الطريق للفوز بالسابعة، بينما يملك رونالدو خمسة.