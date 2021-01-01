"بيليه سبب انضمام هذا اللاعب إلى الهلال السعودي"

بيليه كان لده دورًا في انضمام نجم منتخب البرازيل إلى الهلال السعودي

تحدث الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان، عن سبب انضمام ريفلينيو نجم البرازيل في نهاية السبعينيات للهلال السعودي وتقديم مستويات مميزة.

الهلال دائمًا يضم نجوم كبيرة تقدم الكثير في منافسات الدوري السعودي على مر التاريخ وكان واحد من هؤلاء النجوم هو البرازيلي ريفلينيو الذي لعب للزعيم في عام 1978.

وقال الجحلان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "24 الرياضية" السعودية، أن سبب انضمام ريفلينيو إلى الهلال هو الاسطورة البرازيلية بيليه.

وأضاف الإعلامي في تصريحاته: "بيليه تحدث هو والأمير خالد بن يزيد رحمة الله عليه، واتفقوا على انضمام ريفلينيو إلى الهلال".

وأحرز ريفلينيو رفقة الهلال أثناء تواجده ما يقرب من 39 هدفًا حيث كان يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة الزعيم.

الهلال يعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة أيضًا في استقطاب اللاعبين المحترفين، ويسعى حاليًا من أجل الحفاظ على لقب الدوري السعودي.