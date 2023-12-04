بيلينجهام يكشف سر تألقه: فعلتها منذ أن كنت في الأكاديمية

نجم ريال مدريد يتحدث!

أكد اللاعب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد على سعادته بحصد جائزة الفتى الذهبي خلال تصريحات أدلى بها خلال الحفل الذي أقيم الليلة.

وقال بينليجهام: "أنا فخور بالفوز بتلك الجائزة، سري هو المسؤولية، منذ أن كنت طفلًا في الأكاديمية، لقد أحببت ذلك".

وأضاف عن أهدافه في المستقبل: "أريد أن أتحسن بمرور الوقت وكل يوم حتى أساعد ريال مدريد، ذلك ما أركز عليه في الوقت الحالي".

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وأكمل: "ريال مدريد هو أفضل نادي في العالم، أنا فخور للعب لعم، أريد الفوز بالبطولات مع النادي ومع المنتخب الإنجليزي في المستقبل".

جدير بالذكر أن بيلينجهام هو هداف الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 11 هدفًا سجلهم بعد مرور 15 جولة على بداية البطولة.