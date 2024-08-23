بيلينجهام يعلق على إصابته مع ريال مدريد: هذا أكثر ما أكرهه وجسدي يبعث برسالة!

رسالة بيلينجهام بعد إصابته....

تحدث جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بشأن إصابته التي تعرض لها وأعلن عنها ريال مدريد صباح اليوم، وأكد أنه بحاجة إلى الحصول لفترة راحة بعد شعوره بالإرهاق.

وكان ريال مدريد، قد أعلن صباح اليوم الجمعة تعرض اللاعب الإنجليزي إلى إصابة في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى، وبحسب التقارير الصحفية سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وكتب بيلينجهام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أكره أكثر من غيابي عن المباريات، ولكنني أحاول أن أرى الجانب الإيجابي دائمًا، وربما يخبرني جسدي أنه يحتاج إلى مزيد من الراحة بعد عام مزدحم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "أشعر بالإحباط الشديد، ولكنني سأدعم اللاعبين حتى أعود إليهم وأنا في أفضل حالاتي، شكرًا على الرسائل التي تعبر عن حبكم واهتمامكم ودعمكم".

جدير بالذكر أن بيلينجهام، سيغيب عن ريال مدريد، في مباريات بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس، بالدوري الإسباني، وكذلك لن يتواجد مع منتخب إنجلترا في التوقف الدولي القادم.