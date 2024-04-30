"وقعت في الفخ" .. بيلينجهام يعجز أمام مبابي وينصح زميلته بترك برشلونة!

النجم الإنجليزي يكشف عن أسطورته في ريال مدريد

كشف جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، أن الفرنسي زين الدين زيدان، لاعب الملكي السابق هو أسطورته المفضلة في ملاعب كرة القدم.

وخضع بيلينجهام لاختبار لعبة الكروت، التي تحمل صور أفضل اللاعبين حول العالم، وعلق على كل اختيار يظهر له بشكل مختلف.

وفوجئ الدولي الإنجليزي في بداية البرنامج، بظهور أكثر من لاعب ينتمي لفريق برشلونة في اختياراته، ليعلق ساخرًا: "هناك الكثير من لاعبي البارسا في هذه الكروت، أشعر أنه تم اصطيادي في فخ".

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وعندما ظهرت له صورة النجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، علق بيلينجهام: "زيزو هو أسطورتي المفضلة دائمًا، لقد كان لاعبًا مميزًا كما أنه مدرب رائع أيضًا"، وهو ما قاله أيضًا عندما سحب كارت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث وضعه ضمن الأساطير.

وسحب جود كارت آخر فظهرت له صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي يقترب من الانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل، ليعلق الإنجليزي: "مبابي، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عنه".

وختم بكارت للاعبة إنجليزية في فريق برشلونة، قائلًا: "إنها لاعبة جيدة لكني أعتقد أنها في الفريق الخاطئ".