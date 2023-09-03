بيلينجهام يدخل تاريخ ريال مدريد ويُعادل رقم رونالدو الصامد منذ 15 عامًا

سحر بيلينجهام يفتتح البرنابيو

تمكن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الجديد من معادلة رقم كريستيانو رونالدو بعد مرور أربع جولات من الدوري الإسباني.

بيلينجهام سجل خمسة أهداف في أربع مباريات متتالية في الدوري الإسباني بعد أن سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة في انتصار ريال مدريد على خيتافي أمس السبت، حيث قاد فريقه لاعتلاء صدارة الليجا بالعلامة الكاملة.

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هدف بيلينجهام الذي جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، ادخل اللاعب الإنجليزي الشاب تاريخ النادي من أوسع الأبواب، حيث فعل شيء لم يتمكن من فعله سوى رونالدو أيقونة النادي العاصمي، والذي فعل نفس الإنجاز بعد انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد في عام 2009.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بدأ بقوة منذ انضمامه بمبلغ كبير من بوروسيا دورتموند في نافذة الانتقالات الصيفية، حيث سجل أهدافًا في مرمى أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو وخيتافي، بالإضافة إلى ثنائية في مباراة خارج الديار ضد ألميريا، وهذا لم يحدث منذ 15 عامًا، عندما سجل رونالدو في مرمى فياريال وإسبانيول وديبورتيفو لا كورونا، وسجل ثنائية ضد خيريث.

الإنجليزي الدولي يستعد لفترة التوقف القادمة حيث سيشارك مع منتخب إنجلترا خلال مواجهتي أوكرانيا واسكتلندا في تصفيات يورو 2024.