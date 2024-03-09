بيلينجهام يخرج عن صمته بعد إيقافه: يريدون جعلي عبرة للجميع لكن الأمر سخيف!

بيلينجهام غاضب من تصرفات التحكيم الإسباني معه...

هاجم جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، التحكيم الإسباني عقب طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا، وأشار إلى أن التحكيم يريد أن يجعله منه عبرة لباقي اللاعبين.

وحصل بيلينجهام، على بطاقة حمراء في مباراة فريقه الماضية أمام فالنسيا، عقب المباراة بسبب تلفظه بألفاظ خارجة لحكم اللقاء، كما تعرض للإيقاف لمباراتين.

وقال بيلينجهام في تصريحات لقناة "موفيستار": "لم أقل أي شيء مسيء، لم أقل شيئًا مختلفًا عما قاله زملائي في الفريق، في بعض الأحيان أعتقد لأنني جديد في الدوري الإسباني، يريدون أن يجلعوا مني عبرة للجميع، ولكن في النهاية يجب أن أكون مسؤولًا عن تصرفاتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أنا لست فخورًا إنه أمر مثير للسخرية بعض الشيء، ولكن هناك إيقاف مباراتين سأتحمل المسؤولية وأشجع الفريق من المدرجات".

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، وسيغيب بيلينجهام عن تلك المباراة، وكذلك مواجهة أوساسونا في الجولة 29 من المسابقة.